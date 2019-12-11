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  3. 11 Aralık 2019 08:05

Balıkesir'de 4.6'lık deprem kamerada

Balıkesir'de meydana gelen 4.6 büyüklüğündeki depremde bir kahvehanede oturan vatandaşlar, sarsıntı ile birlikte panik içinde sokağa kaçıştı.

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Depremlerin ardından vatandaş sokağa döküldü
Depremlerin ardından vatandaş sokağa döküldü
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