Anasayfa Video Galeriler Gündem Balıkesir'de korkutan deprem Balıkesir'de korkutan deprem 26 Ekim 2022 Çarşamba Saat: 14:35 Güncelleme: 26 Ekim 2022 Çarşamba 14:35 Balıkesir'in Bigadiç ilçesinde 4.2 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/63591b7bce6ca739313ef9b3" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR Akşener'den Cumhuriyet'i hedef alan Mahir Ünal'a zehir zemberek sözler Şebnem Korur Fincancı gözaltına alındı İstanbul'da sahte pasaport ve kimlik çetesi çökertildi Ve örtü kalktı! KAPGAN ilk kez sahneye çıktı Hüseyin Baş: ''BTP’yi Millet İttifakı’na alsınlar, yoksa nedenini açıklasınlar'' Duayen sunucu Halit Kıvanç'ın unutulmaz Pele anısı Yayın sırasında tuvalete giden Ece Üner'in mikrofonu açık kaldı Türk mühendislerden müthiş icat! 21 ülke satın almak için sıraya girdi Üniversite kampüsüne giren ''hırsız ayı'' kamerada