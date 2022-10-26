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Balıkesir'de korkutan deprem

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Balıkesir'in Bigadiç ilçesinde 4.2 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

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