Anasayfa Video Galeriler Gündem Balıkesir'de korkutan orman yangını Balıkesir'de korkutan orman yangını 03 Nisan 2022 Pazar Saat: 18:05 Balıkesir'in Sındırgı ilçesinde karaçam ormanında çıkan yangın, itfaiye ekiplerin müdahalesiyle kısmen kontrol altına alındı. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/6249b7b3a76de327d73aa42f" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR Kerem Aktürkoğlu'nun acı günü 100 kiloluk dev oltaya takıldı! Saatlerce boğuştular Bakü'de eğlence mekanında patlama: Ölü ve yaralılar var Sular altında kalacak! Yeniden inşa edilen Yusufeli'nde sona gelindi Balıkesir'de vahşet! Eşini ve oğlunu tüfekle öldürdü Kuşadası'ndan Yunan adasına 2 yıl sonra ilk feribot MSB'den nefes kesen paylaşım! SAS timleri etkisiz hale getirdi Selin Ciğerci ve Gökhan Çıra lüks araçlı konvoyla kışladan ayrıldı Bolu Dağı tünelleri çift yönlü trafiğe kapatıldı