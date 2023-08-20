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  4. Balıkesir'de orman yangını: 30 hektar kül oldu

Balıkesir'de orman yangını: 30 hektar kül oldu

Balıkesir'in Kepsut ilçesine bağlı kırsal Dombaydere Mahallesi mevkisinde saman balyası taşıyan araçta çıkan yangın ormanlık alana sıçradı.

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