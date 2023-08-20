Anasayfa Video Galeriler Gündem Balıkesir'de orman yangını: 30 hektar kül oldu Balıkesir'de orman yangını: 30 hektar kül oldu 20 Ağustos 2023 Pazar Saat: 23:17 Balıkesir'in Kepsut ilçesine bağlı kırsal Dombaydere Mahallesi mevkisinde saman balyası taşıyan araçta çıkan yangın ormanlık alana sıçradı. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/64e274f6a1175f3b1c4ee523" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR Yine yabancı uyruklular yine olay! Yaralılar var Otobüste çarşaflı kadına çirkin saldırı Öldü sandığı oğlunu karşısında görünce... İstanbul'da onlarca kadın sokağa indi Diyarbakır’da kız kaçırma cinayeti İstanbul'da vale cinayeti kamerada Cumhurbaşkanı Erdoğan Macaristan'a gitti İstanbul'da suç örgütleri arasında silahlı çatışma: 1 ölü, 7 gözaltı 4 katlı bina çöktü; iş makinesi operatörü enkaz altında kaldı