Anasayfa Video Galeriler Gündem Balıkesir'de orman yangını Balıkesir'de orman yangını 25 Temmuz 2024 Perşembe Saat: 14:04 Güncelleme: 25 Temmuz 2024 Perşembe 14:04 Balıkesir'in İvrindi ilçesinde çıkan orman yangınını söndürmek için çalışma başlatıldı. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/66a2312b4a770ad33b0ac737" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR Süper Lig'de transfer rekoru: Fenerbahçe, Youssef En-Nesyri'nin bonservisini açıkladı Kayıp kadının çürümeye başlayan cesedi TEM kenarında bulundu Suriye'den gelip Türk vatandaşı olan IŞİD'liler İzmir'de yakalandı Türkiye'nin en ucuz lokantası: Her şey 4'te 1 fiyatına satılıyor Ailesi okumasına karşı çıktı, o direndi ve... İşte azmin sonunda gelen başarı Aracının bozulmasına sinirlendi, tamirhanede çatışma çıktı: O anlar kamerada Adana'da trafikte ''zombi kadın'' gerginliği... İstanbul'da toplu taşımaya zam İstanbul'da korkutan yangın: Karayolu dumanla kaplandı