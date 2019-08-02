  1. Anasayfa
  2. Video Galeri
  3. 02 Ağustos 2019 14:55

Balıkesir’de otobüs alev alev yandı: 5 ölü

Balıkesir’in Gökçeyazı Mahallesi’nde seyir halindeki otobüsün alev alması sonucu ilk belirlemelere göre 5 kişinin hayatını kaybettiği bildirildi. (İHA)

Video Galeri
Balıkesir’de otobüs yangını: 5 ölü
Balıkesir’de otobüs yangını: 5 ölü
Video Galeri
Atatürk Havalimanı’nda pistler neredeyse görünmez oldu
Atatürk Havalimanı’nda pistler neredeyse görünmez oldu
Video Galeri
Esenyurt’ta sokak ortasında silahlı kavga
Esenyurt’ta sokak ortasında silahlı kavga
Video Galeri
Yolcu otobüsü alev topuna döndü
Yolcu otobüsü alev topuna döndü
Video Galeri
AYM’nin skandal kararına tepkiler büyüyor
AYM’nin skandal kararına tepkiler büyüyor
Video Galeri
NASA çalışanı kadın bilimci İrlanda güzeli seçildi
NASA çalışanı kadın bilimci İrlanda güzeli seçildi
SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR SİTENE EKLE RSS BİZE ULAŞIN KÜNYE İNSAN KAYNAKLARI REKLAM