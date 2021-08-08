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Balıkesir'de otobüs faciası: 15 ölü, 17 yaralı

Balıkesir'de yolcu otobüsünün takla atması sonucu meydana gelen kazada 15 kişi öldü, 17 kişi de yaralandı. Kaza yerinde yapılan incelemede otobüsün 95 kilometre hızla viraja girdiği, yaklaşık 40 metrelik fren izi olduğu tespit edildi.

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