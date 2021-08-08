Anasayfa Video Galeriler Gündem Balıkesir'de otobüs faciası: 15 ölü, 17 yaralı Balıkesir'de otobüs faciası: 15 ölü, 17 yaralı 08 Ağustos 2021 Pazar Saat: 13:45 Balıkesir'de yolcu otobüsünün takla atması sonucu meydana gelen kazada 15 kişi öldü, 17 kişi de yaralandı. Kaza yerinde yapılan incelemede otobüsün 95 kilometre hızla viraja girdiği, yaklaşık 40 metrelik fren izi olduğu tespit edildi. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/610fb5ce4fa5c971d05d7627" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR Mardin'de toz fırtınası etkili oldu Süleyman Soylu'nun acı günü Yunanistan'ın göçmenleri ıssız adaya bıraktığı anlar kamerada Market sepetini doldurup kaçtı Mersin sağanak yağışa teslim Ankara'da istinat duvarı çöktü Yufka açarken 5 metre yükseklikten düştü Denizde feci olay! 46 yaşındaki kadın hayatını kaybetti Canlı yayında bomba iddia: CHP, AK Partili eski bakana adaylık teklif etti