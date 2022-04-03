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Balıkesir'de vahşet! Eşini ve oğlunu tüfekle öldürdü

Balıkesir'de uyuşturucu madde etkisine olduğu iddia edilen kişi, eşini ve 3 yaşındaki oğlunu pompalı tüfekle öldürdü.

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