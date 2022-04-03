Anasayfa Video Galeriler Gündem Balıkesir'de vahşet! Eşini ve oğlunu tüfekle öldürdü Balıkesir'de vahşet! Eşini ve oğlunu tüfekle öldürdü 03 Nisan 2022 Pazar Saat: 18:05 Balıkesir'de uyuşturucu madde etkisine olduğu iddia edilen kişi, eşini ve 3 yaşındaki oğlunu pompalı tüfekle öldürdü. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/6249b7b2a76de327d73aa427" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR Kerem Aktürkoğlu'nun acı günü 100 kiloluk dev oltaya takıldı! Saatlerce boğuştular Balıkesir'de korkutan orman yangını Bakü'de eğlence mekanında patlama: Ölü ve yaralılar var Sular altında kalacak! Yeniden inşa edilen Yusufeli'nde sona gelindi Kuşadası'ndan Yunan adasına 2 yıl sonra ilk feribot MSB'den nefes kesen paylaşım! SAS timleri etkisiz hale getirdi Selin Ciğerci ve Gökhan Çıra lüks araçlı konvoyla kışladan ayrıldı Bolu Dağı tünelleri çift yönlü trafiğe kapatıldı