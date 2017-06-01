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  3. 01 Haziran 2017 09:45

Balıkesirde zehirli gaz paniği

Balıkesir’in Burhaniye ilçesinde camide teravih namazında zehirli gaz paniği yaşandı. Gazdan etkilenen 21 kişi ambulanslar ile hastaneye kaldırıldı.

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İzmirde uyuşturucu kullanan gencin içler acısı hali
İzmirde uyuşturucu kullanan gencin içler acısı hali
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Genelkurmay Başkanı Orgeneral Akar, Şırnakta incelemelerde bulundu
Genelkurmay Başkanı Orgeneral Akar, Şırnakta incelemelerde bulundu
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Güngörende feci kaza: 1 ölü, 3 yaralı
Güngörende feci kaza: 1 ölü, 3 yaralı
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Jandarmanın ilk kadın komutanı olan Yarbay Songül Yakut da şehit oldu
Jandarmanın ilk kadın komutanı olan Yarbay Songül Yakut da şehit oldu
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Şırnakta düşen helikopter enkazında incelemeler devam ediyor
Şırnakta düşen helikopter enkazında incelemeler devam ediyor
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Polis merkezi önünde zabıtalara saldırı: 5 yaralı
Polis merkezi önünde zabıtalara saldırı: 5 yaralı