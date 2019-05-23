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  3. 23 Mayıs 2019 13:35

Balıkesir’in mavi bayraklı plajları yaza hazırlanıyor

Balıkesir Büyükşehir Belediyesi’nin sorumluluğunda olan 5’i mavi bayraklı toplam 8 plaj temizlenerek milyonlarca turisti ağırlamaya hazırlanıyor. 8 ayrı noktada can kurtaran hizmetinin verileceği plajlarda günlük temizlik ve zabıta hizmeti aralıksız olarak devam edecek. Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Yücel Yılmaz’ın talimatı ile Büyükşehir Belediyesi’nin sorumluluğunda bulunan...

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