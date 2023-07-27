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Balinaların dansı böyle görüntülendi

ABD’nin Massachusetts eyaleti açıklarında 3 balinanın dans gösterisi cep telefonu kamerasına yansıdı.

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