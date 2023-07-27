Anasayfa Video Galeriler Gündem Balinaların dansı böyle görüntülendi Balinaların dansı böyle görüntülendi 27 Temmuz 2023 Perşembe Saat: 15:30 ABD’nin Massachusetts eyaleti açıklarında 3 balinanın dans gösterisi cep telefonu kamerasına yansıdı. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/64c263602ba54443e1108563" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR İstanbul'da trafik magandası dehşeti kamerada Yabancı uyrukludan taksiciye tokat 134 yıl önceki keşif şimdi gün yüzüne çıktı Kick boksçu zabıta müdüründen esnafa yumruklu saldırı İstanbul'da satırlı bıçaklı ''aşırı hız'' kavgası Bakan açıkladı: Boş evlerin kiraya verilmesi için teşvik geliyor! Simge Sağın sahnede gözyaşları içinde kaldı Manisa'da orman yangını Kadınlar sokak ortasında birbirine girdi, erkekler ayıramadı