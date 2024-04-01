Anasayfa Video Galeriler Gündem Balkon konuşmasında balkon çöktü: Yaralılar var Balkon konuşmasında balkon çöktü: Yaralılar var 01 Nisan 2024 Pazartesi Saat: 00:20 Güncelleme: 01 Nisan 2024 Pazartesi 00:20 Denizli’nin Tavas ilçesinde resmi olmayan seçim sonuçlarının kutlandığı CHP ilçe binasında balkonun çökmesi sonucu 3’ü ağır 8 kişi yaralandı. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/6609d3acc414c7ea890cfac3" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR Bu sandıkta kazanan kurayla belli oldu ''Bizim seçmenlerimiz İmamoğlu'na verdi'' Erdoğan'dan balkon konuşması: ''Umduğumuz neticeyi alamadık'' Rakibine fark atan İmamoğlu'ndan yeni açıklama Mansur Yavaş: ''Bu zafer değil, çünkü bu savaş değil'' İzmir'de CHP'liler Cumhuriyet Meydanı'nda toplandı Şırnak'ta seçim sonrası gerginlik: 5 gözaltı Balıkesir yerel seçim sonuçları: Ahmet Akın fark attı YSK Başkanı Yener, açılan sandık oranını açıkladı