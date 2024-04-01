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Balkon konuşmasında balkon çöktü: Yaralılar var

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Denizli’nin Tavas ilçesinde resmi olmayan seçim sonuçlarının kutlandığı CHP ilçe binasında balkonun çökmesi sonucu 3’ü ağır 8 kişi yaralandı.

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