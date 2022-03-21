Balkona çıkıp ''imdat, beni öldürecekler'' diye bağırdı ortalık bir anda karıştı

Denizli'de genç bir kadın evinin balkonuna çıkıp "imdat, beni öldürecekler" diye bağırmaya başlayınca mahalleli seferber oldu. Ancak olayın aslı güvenlik güçleri mahalleye gelince ortaya çıktı.

Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/6238e6380895176d7d3977b3" allowfullscreen></iframe>