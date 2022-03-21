Anasayfa Video Galeriler Gündem Balkona çıkıp ''imdat, beni öldürecekler'' diye bağırdı ortalık bir anda karıştı Balkona çıkıp ''imdat, beni öldürecekler'' diye bağırdı ortalık bir anda karıştı 21 Mart 2022 Pazartesi Saat: 23:55 Denizli'de genç bir kadın evinin balkonuna çıkıp "imdat, beni öldürecekler" diye bağırmaya başlayınca mahalleli seferber oldu. Ancak olayın aslı güvenlik güçleri mahalleye gelince ortaya çıktı. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/6238e6380895176d7d3977b3" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR Üçlü priz kabusu! Alevler geceyi aydınlattı Erdoğan'dan ''enflasyon'' sözü: ''Boynumuzun borcu'' İstanbul'da güpegündüz kan donduran cinayet Trabzon'dan ''fıkra'' gibi haber! Heyelan sonrası alınan önlem pes dedirtti Trafikte dehşet saçmıştı! Çekiçli saldırıya 34 yıl hapsi istendi Akın akın Türkiye'ye gelmeye devam ediyorlar Dev dalgalar 20 metrelik kıyı şeridini böyle yuttu Bugün Türkiye'de bir kadın daha katledildi! Kocası olacak cani kızının gözleri önünde katletti 132 taşıyan yolcu uçağının düşme anı kamerada