Anasayfa Video Galeriler Gündem Balkonda otururken bir anda kendini aşağıda buldu Balkonda otururken bir anda kendini aşağıda buldu 09 Nisan 2024 Salı Saat: 14:00 Güncelleme: 09 Nisan 2024 Salı 14:00 İstanbul Kartal'da 5 katlı binanın birinci katındaki dairenin balkonu çöktü. O esnada balkonda bulunan 63 yaşındaki kadın düşerek yaralandı. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/66151fe0b7e416ce870a2ca3" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR İYİ Parti Ordu'da itiraz etti: ''Seçim yenilensin'' 1.5 milyon TL'lik tekne küle döndü Hobi olarak başladı; aldığı hibeyle çiftlik sahibi oldu Beklenen İstanbul depremi için yüreklere su serpen sözler: ''Rahat uyuyabilirsiniz'' Dilencinin günlük kazancı şoke etti Bakan Yerlikaya acı haberi verdi: Can kaybı 19'a yükseldi 16 ilde kırmızı alarm: Haritalar oluşturulacak Erdoğan'dan Ramazan Bayramı mesajı: ''Pahalılık, enflasyon...'' Bir insanın ömrü boyunca 1 kez görebildiği Şeytan Kuyruklu Yıldızı'nı bir Türk genci yakaladı