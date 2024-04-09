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  4. Balkonda otururken bir anda kendini aşağıda buldu

Balkonda otururken bir anda kendini aşağıda buldu

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İstanbul Kartal'da 5 katlı binanın birinci katındaki dairenin balkonu çöktü. O esnada balkonda bulunan 63 yaşındaki kadın düşerek yaralandı.

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