Anasayfa Video Galeriler Gündem Balkondan düşen genç kız hayatını kaybetti Balkondan düşen genç kız hayatını kaybetti 23 Eylül 2023 Cumartesi Saat: 14:50 Güncelleme: 23 Eylül 2023 Cumartesi 14:50 Kastamonu'nun Tosya ilçesinde 3'üncü kattaki balkondan düşen genç kız hayatını kaybetti. Genç kızın düşme anı ise güvenlik kamerasına yansıdı. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/650ed0fddc8102509b14bde3" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR İstanbul'da otobüs tramvaya çarptı Kim demiş yaz bitti diye! Termometreler 38 dereceyi gösterdi Antalya'da orman yangını! Alevler teknelere sıçradı 120 dönümlük araziye ilk defa ekti; tonlarca ürün elde etti TEM Otoyolu'nda kilometrelerce ters yönde ilerledi Netflix gerçek Squid Game'den ilk görüntüleri yayınladı Türkiye'nin afiyetle yenen sarı altınını taştan böyle çıkarıyorlar MEB açıkladı; sınıf geçme kuralı değişiyor Ankara’da Güvenpark’ta anıtı ateşe verildi