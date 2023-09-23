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Balkondan düşen genç kız hayatını kaybetti

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Kastamonu'nun Tosya ilçesinde 3'üncü kattaki balkondan düşen genç kız hayatını kaybetti. Genç kızın düşme anı ise güvenlik kamerasına yansıdı.

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