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  3. 14 Nisan 2017 11:50

Balkondan sarkan çocuk korkuttu

Balkondan sarkan çocuğu böyle kurtardı.

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Referandumda Hayır çıkarsa 2 dairesini verecek
Referandumda Hayır çıkarsa 2 dairesini verecek
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Kâğıthane Belediyesi’nden Kutlu Doğum Haftası Programı
Kâğıthane Belediyesi’nden Kutlu Doğum Haftası Programı
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Esraya "VIP" hizmetle fizik tedavi
Esraya "VIP" hizmetle fizik tedavi
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Dük ve Çapkın uyuşturucuya geçit vermedi
Dük ve Çapkın uyuşturucuya geçit vermedi
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Postacılar Kemal Sunalı aratmadı
Postacılar Kemal Sunalı aratmadı
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Rizede kaçak silah atölyesine baskın
Rizede kaçak silah atölyesine baskın