Anasayfa Video Galeriler Gündem Balon balığı yiyen 2'si çocuk 7 kişi zehirlendi Balon balığı yiyen 2'si çocuk 7 kişi zehirlendi 03 Ocak 2024 Çarşamba Saat: 08:55 Güncelleme: 03 Ocak 2024 Çarşamba 08:55 Hatay'ın İskenderun ilçesinde balon balığı yiyen 2'si çocuk 7 kişi hastanede tedavi altına alındı. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/6594f6d9c7b31c2825063223" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR Şarjda bırakılan telefon faciaya neden oluyordu GTA'dan bölüm değil gerçek: İstanbul'da akıl almaz saldırı! Cemaatin öğrenci yurdunda çocuklara dayak kamerada! Sergen Yalçın'ın Antalyaspor antrenmanındaki bu sözleri gündem oldu İstanbul'daki intihar girişiminin altından mide bulandıran iddialar çıktı Anıtkabir'de 'şeriat' sloganına tutuklama Hablemitoğlu suikastı şüphelisine ikinci gözaltı Türkiye'de İsrail için casusluk yapan 33 kişi yakalandı Deprem Uyarı Sistemi 7.6'lık depremi önceden haber verdi