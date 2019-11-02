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  3. 02 Kasım 2019 17:05

Balon balığı yiyen kediler telef oldu

Son aylarda Akdeniz'de sıkça rastlanan balon balıkları tehdit oluşturmaya devam ediyor. Mersin'in Bozyazı ilçesinde, kıyıya vuran balon balıklarını yiyen çok sayıda kedi telef oldu.

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