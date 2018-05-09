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  3. 09 Mayıs 2018 12:10

Balona röveşatadan sonra saksıya tekme

Güvenlik kameralarına bu zamana kadar yansıyan balona röveşata atma girişimi, bir kadının kardan adama sinirlenip tekmelemesinin ardından bu sefer de bir kişi saksıya sinirlenip tekme attı ve yere düştü.

Bilgin Pro
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