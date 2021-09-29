Anasayfa Video Galeriler Gündem Balotelli, 'Kara Üzüm Habbesi'nde oynadı Balotelli, 'Kara Üzüm Habbesi'nde oynadı 29 Eylül 2021 Çarşamba Saat: 12:50 Adana Demirspor'lu Mario Balotelli, Adana'da bir düğüne katıldı. Gelin, damatla ve Başkan Murat Sancak'la piste çıkan Balotelli 'Kara Üzüm Habbesi' eşliğinde uzun süre dans etti. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/615436f9baa61819990d008f" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR Gözaltına alınan öğrencilerden açıklama: ''Vazgeçmeyeceğiz'' Boeing B737-8 ve B737-9 MAX'lerin uçuşuna onay çıktı Okuldan çıkan öğrencilerin üstüne torpil attı Erdoğan'ın konuşmasını yarıda kesip ''Cumhurbaşkanı olarak konuşursa devam ederiz'' dedi Pencereden atlamak isteyen annesini son anda yakaladı Türkiye'de kokteyl Covid-19 aşısı geliştirildi Ünlü anketçi Hakan Bayrakçı: ''Muhalefet için en uygun aday İlhan Kesici'dir'' Canlı yayında skandal iddia: ''En çok hediye atana karısını gösteriyor'' Dehşet saçan sürücü polisten kaçarken ortalığı birbirine kattı