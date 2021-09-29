Balotelli, 'Kara Üzüm Habbesi'nde oynadı

Adana Demirspor'lu Mario Balotelli, Adana'da bir düğüne katıldı. Gelin, damatla ve Başkan Murat Sancak'la piste çıkan Balotelli 'Kara Üzüm Habbesi' eşliğinde uzun süre dans etti.

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