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Balotelli, 'Kara Üzüm Habbesi'nde oynadı

Adana Demirspor'lu Mario Balotelli, Adana'da bir düğüne katıldı. Gelin, damatla ve Başkan Murat Sancak'la piste çıkan Balotelli 'Kara Üzüm Habbesi' eşliğinde uzun süre dans etti.

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