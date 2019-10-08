  1. Anasayfa
  2. Video Galeri
  3. 08 Ekim 2019 13:40

Balta ve satırla camını kırıp soygun yaptılar

Bursa’da, camını satır ve balta ile kırarak girdikleri kuyumcudan 75 bin TL değerinde altın çalıp, kaçan 2 soyguncu yakalandı. Altınlar Kuyumcular Odası Başkanlığı'na teslim edildi.

Video Galeri
Rize Emniyet Müdürü'nün şehit edildiği olayın görüntüleri ortaya çıktı
Rize Emniyet Müdürü'nün şehit edildiği olayın görüntüleri ortaya çıktı
Video Galeri
Kaçak elektrik kullanmak için panoyu söktüler
Kaçak elektrik kullanmak için panoyu söktüler
Video Galeri
Antalya'da hortum kamerada
Antalya'da hortum kamerada
Video Galeri
Metrobüs kazası kamerada
Metrobüs kazası kamerada
Video Galeri
İYİ Parti lideri Meral Akşener: Erdoğan'a çağrı yapıyorum
İYİ Parti lideri Meral Akşener: Erdoğan'a çağrı yapıyorum
Video Galeri
Cezaevinden izinli çıktı uyuşturucu satarken yakalandı
Cezaevinden izinli çıktı uyuşturucu satarken yakalandı
SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR SİTENE EKLE RSS BİZE ULAŞIN KÜNYE İNSAN KAYNAKLARI REKLAM