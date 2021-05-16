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  4. Baltalı dehşet: Annesinin boğazını kesti, iki polis ve kardeşini yaraladı

Baltalı dehşet: Annesinin boğazını kesti, iki polis ve kardeşini yaraladı

Giresun'un Bulancak ilçesinde 36 yaşındaki adam, annesini boğazını kesti. İki polis ve kardeşini yaralayan şahıs polis kurşunu ile hayatını kaybetti.

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