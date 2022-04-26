Baltalı dehşet kamerada! Polis komşusuna kabusu yaşattı

Sakarya’da bir kişi gürültü sebebiyle daha önce tartışma yaşadığı ve polis memuru olduğu öğrenilen polis komşusuna bu sefer baltayla saldırdı.

Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/6267cc1699ca59305a784cf3" allowfullscreen></iframe>