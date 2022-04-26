Anasayfa Video Galeriler Gündem Baltalı dehşet kamerada! Polis komşusuna kabusu yaşattı Baltalı dehşet kamerada! Polis komşusuna kabusu yaşattı 26 Nisan 2022 Salı Saat: 13:40 Sakarya’da bir kişi gürültü sebebiyle daha önce tartışma yaşadığı ve polis memuru olduğu öğrenilen polis komşusuna bu sefer baltayla saldırdı. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/6267cc1699ca59305a784cf3" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR İstanbul'da soygun dehşeti! Kuyumcuyu vurup kaçtılar Kılıçdaroğlu'ndan 1 dakika 16 saniyelik tarihi konuşma: ''Vatanı satanlarla kavga edeceğiz!'' Kağıt toplayıcısı kadınlar birbirine girdi İstanbul'un Teksas'ında akıl almaz hırsızlık: Gündüz dilendiler, gece çaldılar Afgan hırsız çetesi İstanbul'da iş başında! Eskiden balık tutulurdu, son halini gören isyan ediyor! Adana'da tefecilere şafak operasyonu Hesabındaki parayı görünce banka şubesine koştu Çılgın Türkler iş başında: Gebze'de üretildi İngiltere'ye ihraç ediliyor