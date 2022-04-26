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  4. Baltalı dehşet kamerada! Polis komşusuna kabusu yaşattı

Baltalı dehşet kamerada! Polis komşusuna kabusu yaşattı

Sakarya’da bir kişi gürültü sebebiyle daha önce tartışma yaşadığı ve polis memuru olduğu öğrenilen polis komşusuna bu sefer baltayla saldırdı.

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