Anasayfa Video Galeriler Gündem Baltalı saldırgan dehşet saçtı! O anlar kamerada Baltalı saldırgan dehşet saçtı! O anlar kamerada 22 Ekim 2023 Pazar Saat: 21:20 Bursa'da bir kişi belinden çıkardığı balta ile bir anda park halindeki araçlara hasar vermeye başladı. Polis zanlıyı kaçmak isterken son anda yakalarken yaşananlar saniye saniye kameralara yansıdı. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/653567f407560a715e10a737" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR Deprem bölgesinde korku dolu anlar! Bina üstüne çöktü İsrail askerinden Netanyahu'ya olay sözler 20 yıldır garajda yatan 1959 model efsaneye yıllar sonra ilk marş İstanbul Boğazı'nda mayın paniği! Operasyon saniye saniye kamerada İsrail sivillerin sığındığı okulu bombaladı! İstanbul'da dehşet! Arkadaşını 6 kurşunla öldürdü İsrailliler Habertürk ekibine saldırdı! Böylesi ilk kez oluyor BBP kongresinde ortalık savaş alanına döndü Enkaz kentin gizli cenneti: Karamağara Kanyonu