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Baltalı saldırgan dehşet saçtı! O anlar kamerada

Bursa'da bir kişi belinden çıkardığı balta ile bir anda park halindeki araçlara hasar vermeye başladı. Polis zanlıyı kaçmak isterken son anda yakalarken yaşananlar saniye saniye kameralara yansıdı.

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