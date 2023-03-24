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Balyoz davasında Çetin Doğan'a hapis cezası

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Yargıtay’ın bozma kararının ardından yeniden yapılan Balyoz kumpası davasında emekli Orgeneral Çetin Doğan 6 yıl 8 ay hapis cezasına çarptırıldı.

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