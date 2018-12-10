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  3. 10 Aralık 2018 20:55

Bandırma Belediyesi'nden dev adım: Güneş enerjisi tarlası

CHP'li Bandırma Belediye Başkanı Dursun Mirza tarafından planlanan ve bu yıl içerisinde devreye alınan güneş enerji santralinden 1 milyon TL gelir elde edildi.

Bilgin Pro
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