Bangladeş’te su baskınları nedeniyle tekne satışları arttı
05 Ağustos 2019 18:50
Bangladeş’te su baskınları nedeniyle tekne satışları arttı
Muson yağmurları nedeniyle son zamanlarda sürekli sel baskınlarının yaşanması, Bangladeş’te geleneksel ahşap teknelerinin satışının artmasına sebep oldu. Bangladeş’in başkenti Dakka’nın 63 km kuzeybatısında, Manikganj semtindeki bir pazarda yüzlerce el yapımı ahşap tekne alıcılarını bekliyor. Ülkenin bazı bölgelerinde su baskınlarının artmasıyla, yaklaşık yarım asırlık bu bot pazarında...