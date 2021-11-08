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  4. Banka hesabındaki parayı görünce gözlerine inanamadı: ''Dünya 10 saniyeliğine durdu''

Banka hesabındaki parayı görünce gözlerine inanamadı: ''Dünya 10 saniyeliğine durdu''

Kırıkkale'de para çekmek için ATM'ye giden Emre Akçeşme, hesabına yanlışlıkla 600 bin TL yatırıldığını gördü. Gözlerine inanamayan Akçeşme, banka yetkilileriyle görüşüp parayı sahibine ulaştırdı.

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