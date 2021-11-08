Anasayfa Video Galeriler Gündem Banka hesabındaki parayı görünce gözlerine inanamadı: ''Dünya 10 saniyeliğine durdu'' Banka hesabındaki parayı görünce gözlerine inanamadı: ''Dünya 10 saniyeliğine durdu'' 08 Kasım 2021 Pazartesi Saat: 12:30 Kırıkkale'de para çekmek için ATM'ye giden Emre Akçeşme, hesabına yanlışlıkla 600 bin TL yatırıldığını gördü. Gözlerine inanamayan Akçeşme, banka yetkilileriyle görüşüp parayı sahibine ulaştırdı. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/6188ee46959bb617c75b8b83" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR 4 ilde PKK'ye büyük operasyon! HDP'liler gözaltında İzmir'de kundakçı dehşeti: 1 ölü Bingöl'de Türkkan hakkında 1 kuruşluk dava açılması için suç duyurusunda bulunuldu İstanbullulara yeni metro müjdesi! Test sürüşleri başladı İstanbul'daki yabancı plakalı lüks araçların sırrı! Profesör açıkladı Marmara Denizi'ne dalan profesör uyardı: ''Hayra alamet değil'' Şehidin katili 18 yıl sonra yakalandı Cebindeki ruhsat sayesinde ölümden kurtardı Düğünde inanılmaz olay! Gelin, barmenle basıldı