Bankacılarla görüşen TCMB Başkanı Erkan'dan ilk açıklama

Merkez Bankası Başkanı Hafize Gaye Erkan, faiz kararı sonrası bankacılarla bir araya geldi. Toplantı sonrası açıklamada bulunan Erkan, ''Fiyat istikrarı, finansal istikrar için çok önemli'' dedi.

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