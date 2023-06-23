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  4. Bankacılarla görüşen TCMB Başkanı Erkan'dan ilk açıklama

Bankacılarla görüşen TCMB Başkanı Erkan'dan ilk açıklama

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Merkez Bankası Başkanı Hafize Gaye Erkan, faiz kararı sonrası bankacılarla bir araya geldi. Toplantı sonrası açıklamada bulunan Erkan, ''Fiyat istikrarı, finansal istikrar için çok önemli'' dedi.

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