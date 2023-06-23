Anasayfa Video Galeriler Gündem Bankacılarla görüşen TCMB Başkanı Erkan'dan ilk açıklama Bankacılarla görüşen TCMB Başkanı Erkan'dan ilk açıklama 23 Haziran 2023 Cuma Saat: 17:50 Güncelleme: 23 Haziran 2023 Cuma 17:50 Merkez Bankası Başkanı Hafize Gaye Erkan, faiz kararı sonrası bankacılarla bir araya geldi. Toplantı sonrası açıklamada bulunan Erkan, ''Fiyat istikrarı, finansal istikrar için çok önemli'' dedi. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/6495b13681bcc140be108873" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR Aziz Yıldırım adaylığnı resmen açıkladı Marmaris yine alevlere teslim! Kaş’ta orman yangını Tatilciler akın etti; o ilimizde trafik durdu Bu seks sahnesi ortalığı karıştıracak! Bayramda uzun yola çıkacaklar dikkat! Çocuk parkında silahlı saldırı! Yaralılar var Kurban keseceklere ''salgın hastalık'' uyarısı Bulgar Levası 14 liraya yükseldi ama... Edirne'ye gelenler hayal kırıklığına uğradı