Anasayfa Video Galeriler Gündem Bankacılığı bırakıp baba evinde kendi işinin patronu oldu Bankacılığı bırakıp baba evinde kendi işinin patronu oldu 04 Ağustos 2024 Pazar Saat: 13:36 Kayserili 35 yaşındaki girişimci babasından kalan hayvanlara bakacak çoban bulamayınca bankacılık mesleğine son vererek kendi işinin patronu oldu. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/66af59c37cb2ae4f060d81f3" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR Konya'da faciadan dönüldü: Aynı nokta ikinci kez çöktü 8 terörist daha etkisiz hale getirildi TRT Spor'da canlı yayında bir olimpiyat ayıbı daha Tarihçiler bu noktaya Dünyanın Göbeği diyor... İşte Türkiye'nin gizli zenginliği Terör gazisi biyonik eliyle hayata tutundu Plajda can pazarı: 5 kişiden 2'si hayatını kaybetti Yolcu otobüsü devrildi, ölü ve yaralılar var Türkiye'nin yeşil lezzetinde erken hasat: Tarlada 10 TL, markette 40 TL Karadeniz'in Antalyasına tatilci akını: Plajlar dolup taştı