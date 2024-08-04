  1. Anasayfa
  2. Video Galeriler
  3. Gündem
  4. Bankacılığı bırakıp baba evinde kendi işinin patronu oldu

Bankacılığı bırakıp baba evinde kendi işinin patronu oldu

Kayserili 35 yaşındaki girişimci babasından kalan hayvanlara bakacak çoban bulamayınca bankacılık mesleğine son vererek kendi işinin patronu oldu.

Sitene Ekle

BENZER VİDEOLAR
Konya'da faciadan dönüldü: Aynı nokta ikinci kez çöktü
Konya'da faciadan dönüldü: Aynı nokta ikinci kez çöktü
8 terörist daha etkisiz hale getirildi
8 terörist daha etkisiz hale getirildi
TRT Spor'da canlı yayında bir olimpiyat ayıbı daha
TRT Spor'da canlı yayında bir olimpiyat ayıbı daha
Tarihçiler bu noktaya Dünyanın Göbeği diyor... İşte Türkiye'nin gizli zenginliği
Tarihçiler bu noktaya Dünyanın Göbeği diyor... İşte Türkiye'nin gizli zenginliği
Terör gazisi biyonik eliyle hayata tutundu
Terör gazisi biyonik eliyle hayata tutundu
Plajda can pazarı: 5 kişiden 2'si hayatını kaybetti
Plajda can pazarı: 5 kişiden 2'si hayatını kaybetti
Yolcu otobüsü devrildi, ölü ve yaralılar var
Yolcu otobüsü devrildi, ölü ve yaralılar var
Türkiye'nin yeşil lezzetinde erken hasat: Tarlada 10 TL, markette 40 TL
Türkiye'nin yeşil lezzetinde erken hasat: Tarlada 10 TL, markette 40 TL
Karadeniz'in Antalyasına tatilci akını: Plajlar dolup taştı
Karadeniz'in Antalyasına tatilci akını: Plajlar dolup taştı