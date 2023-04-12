Anasayfa Video Galeriler Gündem Bankada 5 kişi öldürülmüştü! Polis ile saldırganların çatışma anı kamerada Bankada 5 kişi öldürülmüştü! Polis ile saldırganların çatışma anı kamerada 12 Nisan 2023 Çarşamba Saat: 12:40 ABD'nin Kentucky eyaletinde bir bankaya düzenlenen ve 5 kişinin hayatını kaybettiği silahlı saldırıya müdahale eden polis memurlarının vücut kamerasınca kaydedilen görüntüler yayınlandı. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/64367c8cde2aae7692103113" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR Evlerini kiraya verdiklerine pişman oldular İstanbul'da vatandaşın tutamadığı kiralık evlerden bakın kimler çıktı The Marvels filminden ilk fragman geldi Bir il daha sular altında! Sağanak yağış hayatı felç etti Sahur vakti korkutan olay! Mahalleli sokağa döküldü Durakta dehşet kamerada! Son anda kurtuldu Bir anda başlayan dolu yağışı ortalığı birbirine kattı Erdoğan'ın sona sakladığı seçim müjdesi bu mu ? Şanlıurfada sağanak yağış sele neden oldu