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  4. Bankada 5 kişi öldürülmüştü! Polis ile saldırganların çatışma anı kamerada

Bankada 5 kişi öldürülmüştü! Polis ile saldırganların çatışma anı kamerada

ABD'nin Kentucky eyaletinde bir bankaya düzenlenen ve 5 kişinin hayatını kaybettiği silahlı saldırıya müdahale eden polis memurlarının vücut kamerasınca kaydedilen görüntüler yayınlandı.

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