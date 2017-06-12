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MARMARA VE EGE 6.3 BÜYÜKLÜĞÜNDEKİ DEPREMLE SALLANDI
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  3. 12 Haziran 2017 14:45

Bankada eli baltalı maskeli şahıs alarmı

Antalya’da kimliği belirsiz maskeli kişi, bir bankanın camını baltayla kırarak elinde benzin bidonuyla içeri girdi.

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Minik Ceylinin cesedinin bulunduğu mahallede arbede
Minik Ceylinin cesedinin bulunduğu mahallede arbede
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Duayen gazeteci Doğan Heper son yolculuğuna uğurlandı
Duayen gazeteci Doğan Heper son yolculuğuna uğurlandı
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İzmir'den kahreden haber!.. Ölü olarak bulundu!
İzmir'den kahreden haber!.. Ölü olarak bulundu!
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İstanbul Boğazı turkuaza büründü
İstanbul Boğazı turkuaza büründü
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Güzeldere Tüneliyle 32 viraj 5 dakikada aşılacak
Güzeldere Tüneliyle 32 viraj 5 dakikada aşılacak
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İstanbulda sıcaktan bunalan gençler denize atladı
İstanbulda sıcaktan bunalan gençler denize atladı