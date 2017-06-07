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  3. 07 Haziran 2017 17:15

Bankada güvenlik görevlisi gişe görevlisini vurdu

Düzce'nin Akçakoca ilçesinde bir bankada güvenlik görevlisinin kazaen ateş alan silahından çıkan kurşun gişe görevlisine isabet etti.

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