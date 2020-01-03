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  3. 03 Ocak 2020 12:40

Bankada silahlı soygun kamerada

Bursa'da yılbaşı öncesi sahte bomba ve kuru sıkı tabancayla banka şubesini soyan zanlı yakalandı. Olaya ilişkin güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı.

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