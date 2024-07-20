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  4. Bankamatik gibi dilenci: Yarım günlük kazancı ağızları açık bıraktı

Bankamatik gibi dilenci: Yarım günlük kazancı ağızları açık bıraktı

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Hatay'da zabıta ekipleri tarafından yapılan denetimlerde yabancı uyruklu dilencinin yarım günde 3 bin TL para toplandığı tespit edildi.

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