Anasayfa Video Galeriler Gündem Bankamatik gibi dilenci: Yarım günlük kazancı ağızları açık bıraktı Bankamatik gibi dilenci: Yarım günlük kazancı ağızları açık bıraktı 20 Temmuz 2024 Cumartesi Saat: 14:01 Güncelleme: 20 Temmuz 2024 Cumartesi 14:01 Hatay'da zabıta ekipleri tarafından yapılan denetimlerde yabancı uyruklu dilencinin yarım günde 3 bin TL para toplandığı tespit edildi. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/669b991ef71c79397504d783" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR İşte Anadolu isminin hikayesi Araç sahipleri dikkat: O ücreti geri alabilirsiniz DEM Parti ilçe başkanı gözaltına alındı Plaj sapığına meydan dayağı kamerada Sağanak vurdu, bir ev yan yattı, su baskınları oluştu İstanbul'da bir anne ve oğlunu hastanelik eden saldırı: Uyardılar diye dövdüler Yine Esenyurt, yine olay: ''Pencereden kadını atıyorlar'' ihbarıyla ortaya çıktı Hadise Harbiye'yi salladı: ''Bakın böyle de seksiyim'' Ali Koç isyan bayrağını açtı: ''Sabrımız taşmak üzere''