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  3. 07 Haziran 2017 13:45

Bankanın duvarını arılar bastı

Zonguldak'ta arılar bir bankanın dış cephe duvarını bastı. Olayı gören bir genç durumu arıcılıkla uğraşan babasına haber verdi. Olay yerine gelen Rasim Akyol, arıları çıplak elle yanında getirdiği kovana topladı.

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