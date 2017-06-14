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  3. 14 Haziran 2017 19:45

Bankaya giren otomobilden son saniyede kaçtı

Adana’da bir sürücünün fren yerine gaza basması sonucu otomobilin bankaya girme anı kameraya yansırken, bankadaki güvenlik görevlisi ölümden döndü.

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