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  4. Bankayı 101 milyon lira dolandıran şebekeye ikinci dalga operasyon

Bankayı 101 milyon lira dolandıran şebekeye ikinci dalga operasyon

İstanbul'da özel bir bankanın iade işlemi sırasındaki açığı bulan ve bankayı 101 milyon 900 bin lira dolandırdığı tespit edilen şebekeye yönelik operasyonda 20 kişi gözaltına alındı.

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