Anasayfa Video Galeriler Gündem Bankayı 101 milyon lira dolandıran şebekeye ikinci dalga operasyon Bankayı 101 milyon lira dolandıran şebekeye ikinci dalga operasyon 08 Mayıs 2023 Pazartesi Saat: 13:25 İstanbul'da özel bir bankanın iade işlemi sırasındaki açığı bulan ve bankayı 101 milyon 900 bin lira dolandırdığı tespit edilen şebekeye yönelik operasyonda 20 kişi gözaltına alındı. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/6458ce1aafbbf825502ead43" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR Bu sefer şiddet uygulayan kadın, şiddet gören erkekti... YSK, oy pusulalarını tanıttı 45 bin öğretmen ataması yapıldı Restore edilen Kız Kulesi'nin açılışı için geri sayım Mayıs ayında kar sürprizi! Yüksekliği 5 metreyi buldu Kılıçdaroğlu'ndan yeni video: ''En büyük devrim!'' Sosyal medya fenomeni Cihan Emre gasp edildi! Yine bir boşanma aşamasındaki eş dehşeti! Çığlıkları sokağı çınlattı SAS Komandolarının nefes kesen eğitimi kamerada