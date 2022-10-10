Anasayfa Video Galeriler Gündem Bankayı el bombasıyla havaya uçurdu Bankayı el bombasıyla havaya uçurdu 10 Ekim 2022 Pazartesi Saat: 17:10 Yemen'in Taiz kentinde banka çalışanlarıyla tartışan bir kadın, el bombasıyla bankayı havaya uçurdu. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/634427cb5acce3067a191533" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR Sinan Engin canlı yayında bardak fırlattı Görüntüler İstanbul'dan! Çıplak halde kendini sokağa attı Bartın'da peş peşe 7 hortum oluştu Sur Kültür Yolu Festivali'nde muhteşem gece: Binlerce kişi akın etti Antalya'da orman yangını Atatürk'ün vefat ettiği oda 10 Kasım'a hazırlanıyor! Saf su ve pamukla ince temizlik Uyuşturucu bulunan cenaze aracının sahibi Albayrak ailesinin damadı çıktı Ukrayna'nın başkenti Kiev'de büyük patlama Bakan Nebati'den ''Zor durumdayız'' diyen esnafa yanıt