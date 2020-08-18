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  3. 18 Ağustos 2020 21:10

Bankta oturan genç kıza cinsel taciz! Kovalamacanın ardından yakalandı

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Suriye'de iki Rus keşif uçağı düşürüldü
Suriye'de iki Rus keşif uçağı düşürüldü
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Koronavirüse rağmen dansözlü düğün! Ne maske var ne sosyal mesafe
Koronavirüse rağmen dansözlü düğün! Ne maske var ne sosyal mesafe
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Mali'de darbe girişimi: Meclis Başkanı ve Ekonomi Bakanı tutuklandı
Mali'de darbe girişimi: Meclis Başkanı ve Ekonomi Bakanı tutuklandı
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Hastanede dehşet! Demir çubuklarla saldırdılar
Hastanede dehşet! Demir çubuklarla saldırdılar
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Katil zanlısından şoke eden sözler: Ellerini ve ayaklarını bağlayıp foseptiğe attım
Katil zanlısından şoke eden sözler: Ellerini ve ayaklarını bağlayıp foseptiğe attım
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Esenyurt'ta taksiciler arasında kavga! 1 kişi hayatını kaybetti
Esenyurt'ta taksiciler arasında kavga! 1 kişi hayatını kaybetti
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