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  3. 22 Mart 2020 17:20

Bankta oturuyorlardı... Neye uğradıklarını şaşırdılar !

Ülke genelinde 65 yaş üzeri vatandaşlara sokağa çıkma yasağı getirilmesinin ardından kontroller sıklaştırılırken, Isparta'da dün yasak başlamadan önce bankta oturan iki yaşlı vatandaşın üzerine yukarıdan su atılması cep telefonuyla görüntülendi.

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