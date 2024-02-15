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Bankta uyurken soyuldu! O anlar kamerada

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Diyarbakır'da Şehirlerarası Otobüs Terminali'nde bankta uyuyan kişinin cep telefonu ve parasını çalan hırsız kameraya yansıdı.

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