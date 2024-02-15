Anasayfa Video Galeriler Gündem Bankta uyurken soyuldu! O anlar kamerada Bankta uyurken soyuldu! O anlar kamerada 15 Şubat 2024 Perşembe Saat: 17:20 Güncelleme: 15 Şubat 2024 Perşembe 17:20 Diyarbakır'da Şehirlerarası Otobüs Terminali'nde bankta uyuyan kişinin cep telefonu ve parasını çalan hırsız kameraya yansıdı. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/65ce1db88266a2b5cd0d4843" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR AK Partili adaydan skandal seçim vaadi İstanbul'da UKOME'den yeni taksi kararı Yeniden aday olan başkan mitingde ağzını bozdu Fatih Terim Yunanistan'da ''süt dökmüş kedi'' gibi İYİ Parti'de deprem! ''Akşener timsah gözyaşları döküyor'' diyerek istifa ettiler Mansur Yavaş: Bizim yaptıklarımızı vaat olarak sunmaktan başka bir şey yapmıyorlar Hazır olun böylesini görmediniz! Aşk Adası'nda yaşananlara inanamayacaksınız Korktuğumuz başımıza geldi: Hamsiye veda edin İstanbul'da alkollü sürücü dehşeti