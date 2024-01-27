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Banu Alkan ilginç dansıyla gündeme geldi

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Yeşilçam filmlerinde aldığı Afrodit lakabıyla bilinen Banu Alkan, sosyal medya paylaşımı ile gündeme geldi.

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