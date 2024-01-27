Anasayfa Video Galeriler Gündem Banu Alkan ilginç dansıyla gündeme geldi Banu Alkan ilginç dansıyla gündeme geldi 27 Ocak 2024 Cumartesi Saat: 17:50 Güncelleme: 27 Ocak 2024 Cumartesi 17:50 Yeşilçam filmlerinde aldığı Afrodit lakabıyla bilinen Banu Alkan, sosyal medya paylaşımı ile gündeme geldi. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/65b51843b4d4e09cd90f6f93" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR Türkiye'nin ters akan tek akarsuyuydu... Manzara korkunç! Mersin'de hortum paniği! Dev hortum kamerada Hamas 3 kadın rehinenin videosunu yayınladı Otomobilin aynasına yumruk atan motosikletlinin sonu feci oldu Sağlık Bakanı Koca açıkladı: Türkiye'de bir ilk yaşandı Mehmetçik'in en sadık dostlarının eğitimleri nefes kesti İstanbul'da toplu taşımada doğum... Türkiye'nin zirvesinde -14 derecede nefes kesen anlar Altın günü hırsızlarının soygun planı pes dedirtti