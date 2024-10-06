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Banyoda korkunç ölüm: Kanlar içerisinde bulundu

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Malatya'da 55 yaşındaki diyaliz hastası bir kişi, evinin banyosunda kanlar içerisinde ölü bulundu. Hayatını kaybeden diyaliz hastasının bileklerindeki fistüllerin yerinden çıktığı tespit edilirken, olayın intihar olup olmadığı araştırılıyor.

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