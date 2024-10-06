Anasayfa Video Galeriler Gündem Banyoda korkunç ölüm: Kanlar içerisinde bulundu Banyoda korkunç ölüm: Kanlar içerisinde bulundu 06 Ekim 2024 Pazar Saat: 20:08 Güncelleme: 06 Ekim 2024 Pazar 20:08 Malatya'da 55 yaşındaki diyaliz hastası bir kişi, evinin banyosunda kanlar içerisinde ölü bulundu. Hayatını kaybeden diyaliz hastasının bileklerindeki fistüllerin yerinden çıktığı tespit edilirken, olayın intihar olup olmadığı araştırılıyor. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/6702c41e3c2e3e9a3a0bfe93" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR Antalya'da yangın çıkan tur teknesi battı Irak'ın kuzeyine hava harekatı: Çok sayıda terörist öldürüldü Eşine çocuğunun gözü önünde kabusu yaşattı ''Pala Dayı'' 4 bin euroluk teklifi elinin tersiyle itti Korsan takside taciz ve darp iddiası: Yolculuk karakolda bitti Sınır ötesinde 4 terörist etkisiz hale getirildi Üniversiteli Rojin'den 9 gündür iz yok Ters yönde ölüm yarışı: Feci şekilde hayatını kaybetti Alarm zillerinin çaldığı kuş cennetinde yüreklere su serpen görüntü