Banyoda korkunç ölüm: Kanlar içerisinde bulundu

Malatya'da 55 yaşındaki diyaliz hastası bir kişi, evinin banyosunda kanlar içerisinde ölü bulundu. Hayatını kaybeden diyaliz hastasının bileklerindeki fistüllerin yerinden çıktığı tespit edilirken, olayın intihar olup olmadığı araştırılıyor.

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