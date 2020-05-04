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  3. 04 Mayıs 2020 18:10

Baraj göletinde tedirgin eden görüntü

Denizli'nin Güney ilçesinin Adıgüzel Barajı göleti üzerinde oluşan yeşil tabaka, görselliğiyle dikkat çekerken, ne olduğu bilinmediği için bölge halkında tedirginlik yarattı.

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