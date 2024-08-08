Anasayfa Video Galeriler Gündem Baraj gölünde facia: Aynı aileden 5 kişi... Baraj gölünde facia: Aynı aileden 5 kişi... 08 Ağustos 2024 Perşembe Saat: 22:51 Muş'ta baraj gölüne giren 13 yaşındaki kız çocuğu ve onu kurtarmaya çalışan aile fertlerinden 4'ü suda kayboldu. Ekipler 4 kişinin cansız bedenine ulaşırken, bir kişiyi arama çalışmaları sürüyor. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/66b521d5856102856b0c1ff3" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR Megastar Tarkan hayranlarına terli havlusunu fırlattı Tatil bitti, akın akın Türkiye'yi terk ediyorlar Eli bıçaklı psikopat dehşet saçtı: 4 yaralı İlker Gündoğan Süper Lig'e mi geliyor? Kendisi açıkladı İstanbul'da ilginç anlar: Yer altından alev çıktı Kaçak maden ocağında göçük faciası: 1 ölü İstanbul'da orman yangını Gölden geriye bu manzara kaldı: Her yer bembeyaz Otoyolda asit paniği: Yol trafiğe kapatıldı