Baraj gölünde facia: Aynı aileden 5 kişi...

Muş'ta baraj gölüne giren 13 yaşındaki kız çocuğu ve onu kurtarmaya çalışan aile fertlerinden 4'ü suda kayboldu. Ekipler 4 kişinin cansız bedenine ulaşırken, bir kişiyi arama çalışmaları sürüyor.

Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/66b521d5856102856b0c1ff3" allowfullscreen></iframe>