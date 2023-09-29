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Baraj gölünde yaban domuzu şaşkınlığı

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Antalya'nın Manavgat ilçesinde baraj gölüne giren iki yaban domuzu görenleri şaşırttı.

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