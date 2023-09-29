Anasayfa Video Galeriler Gündem Baraj gölünde yaban domuzu şaşkınlığı Baraj gölünde yaban domuzu şaşkınlığı 29 Eylül 2023 Cuma Saat: 11:30 Güncelleme: 29 Eylül 2023 Cuma 11:30 Antalya'nın Manavgat ilçesinde baraj gölüne giren iki yaban domuzu görenleri şaşırttı. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/65168b2891471908fe7ed0d3" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR Kına gecesinde halay kavgası! Sokak savaş alanına döndü Hem suçlu hem saygısız! Taksiciden polise şoke eden sözler Depremzede ''evimizden geriye bu kaldı'' dedi... İktidara yakın isim Erdoğan ve Bahçeli'nin seçim planını açıkladı 2. Dünya Savaşı'ndan kalma bomba böyle imha edildi İstanbul'da sağanak! Yollar göle döndü İnşaat alanında çıkan hortum kamerada İstanbul'da bir kadın yağmur sularıyla böyle sürüklendi Yeni FETÖ operasyonu: 52 gözaltı