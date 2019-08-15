Baraj kapakları açıldı piknik yapan 70 kişi mahsur kaldı
15 Ağustos 2019 11:00
Baraj kapakları açıldı piknik yapan 70 kişi mahsur kaldı
Diyarbakır’ın Eğil ilçesinde piknik yaparken baraj kapaklarının açılması sonucu suların yükselmesiyle mahsur kalan 70 kişi, su altı arama ve kurtarma ekipleri tarafından kurtarıldı. Edinilen bilgilere göre, vatandaşların piknik için gittiği Dicle Nehri kıyısında, baraj kapaklarının açılmasıyla su seviyesi birden yükseldi. Suların yükselmesi sonucu alanda piknik yapan 70 vatandaş mahsur...