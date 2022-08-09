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Baraj kuruyor! Su seviyesi, 30 metre düştü

Hakkari'nin Yüksekova ilçesinin su ihtiyacını karşılamak için 2019 yılında yapılan Dilimli Barajı da kuraklıktan etkilendi. Yüksekliği 93, genişliği 374 metre olan barajdaki su seviyesi, azalan yağışlarla birlikte 25 ile 30 metre arasında düştü.

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