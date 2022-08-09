Anasayfa Video Galeriler Gündem Baraj kuruyor! Su seviyesi, 30 metre düştü Baraj kuruyor! Su seviyesi, 30 metre düştü 09 Ağustos 2022 Salı Saat: 12:20 Hakkari'nin Yüksekova ilçesinin su ihtiyacını karşılamak için 2019 yılında yapılan Dilimli Barajı da kuraklıktan etkilendi. Yüksekliği 93, genişliği 374 metre olan barajdaki su seviyesi, azalan yağışlarla birlikte 25 ile 30 metre arasında düştü. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/62f226daa2fc0263d60b8d63" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR Hande Fırat canlı yayında çılgına döndü! Bakanlık, Erdoğan'ın imzaladığı genelgeyi yine unuttu! Erdoğan'dan 15 yıl sonra ilk cemevi ziyareti İmamoğlu Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın taklidini yaptı Eşi paylaştı, Sedat Peker'den yeni video Kaçak sığınmacıların Türkiye sevdası bitmiyor! İstanbul'da skandal görüntü Kaçak göçmenleri Türkiye'nin turizm cennetine bıraktılar! Rambo Okan'dan Selen Yakıcı'ya büyük itiraf: Beşiktaşlı olmak için şartlarını açıkladı Kılıçdaroğlu: ''Yezid gibi davrananlardan da değiliz''