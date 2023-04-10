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Baraj suları çekildi; köy gün yüzüne çıktı

Batman'da Ilısu Prof. Dr. Veysel Eroğlu Barajı ve Hidroelektrik Santrali’nin (HES) su seviyesinin düşmesiyle Oymataş köyü Soğuksu mezrası yeniden ortaya çıktı. Evlerinin gün yüzüne çıktığını duyanlar, köylerini ziyaret ederek anılarını tazeledi.

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