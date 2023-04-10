Anasayfa Video Galeriler Gündem Baraj suları çekildi; köy gün yüzüne çıktı Baraj suları çekildi; köy gün yüzüne çıktı 10 Nisan 2023 Pazartesi Saat: 15:50 Batman'da Ilısu Prof. Dr. Veysel Eroğlu Barajı ve Hidroelektrik Santrali’nin (HES) su seviyesinin düşmesiyle Oymataş köyü Soğuksu mezrası yeniden ortaya çıktı. Evlerinin gün yüzüne çıktığını duyanlar, köylerini ziyaret ederek anılarını tazeledi. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/643406119a9b073ad97e6c97" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR 11 katlı binada yangın faciası: Ölü ve yaralılar var Cem Garipoğlu'nun mezarının açılması talebine bir ret daha Bakan Soylu: Kimse birtakım rüyalar görmesin 2 aylık bebek ölü bulundu; annesinin ifadesi kan dondurdu Gabonlu kızın ölümünde yeni gelişme: 4'üncü kez gözaltına alındı HDP'li milletvekilinden bebek katili için skandal sözler; tarih bile verdi! Yumrukçu vekil kesik yedi Kilosu 1.000 TL! Mersin'den dünyaya ihraç ediliyor Serenay Sarıkaya, Yaramızda Kalsın şarkısını söyledi, sosyal medya yıkıldı